Bekle bizi Avrupa

U19 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu müsabakalarının son maçında Antalya'da Bulgaristan'la karşılaştı. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede 3 puanı kapan ay-yıldızlılar oldu. Maça hızlı başlayan Bulgaristan, 2'de Krastev'le öne geçti. 10'da Atakan'ın penaltısıyla eşitliği sağlayan milliler, 28'de Veysel'le öne geçti: 2-1. Son ana kadar oyundaki üstünlüğünü sürdüren Türkiye, bu sonuçla 9 puanla zirveye çıkarken; 28 takımlı Elit Tur'a adını yazdırdı. Buradaki 7 grubun lideri Temmuz 2020'de Kuzey İrlanda'daki Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.