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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Bekle bizi Avrupa

Bekle bizi Avrupa

Eleme Grubu’ndaki geriye düşen , ve Veysel’le kazandı. 9 puanla zirveye çıkan ay-yıldızlılar, ’a adını yazdırdı.

, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu müsabakalarının 'da 'la karşılaştı. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede 3 puanı kapan ay-yıldızlılar oldu. Maça hızlı başlayan Bulgaristan, 2'de Krastev'le öne geçti. 10'da 'ın penaltısıyla eşitliği sağlayan milliler, 28'de Veysel'le öne geçti: 2-1. Son ana kadar oyundaki üstünlüğünü sürdüren , bu sonuçla 9 puanla zirveye çıkarken; 28 takımlı 'a adını yazdırdı. Buradaki 7 grubun lideri Temmuz 2020'de 'daki Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

  1. 20.11.2019
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