Igor Akinfeev, Rus Milli Takımı'nı bıraktı
Rusya Milli Takımı’nın ve CSKA Moskova’nın kalecisi Igor Akinfeev, 32 yaşında milli takımı bıraktığını açıkladı.
"Rusya'da çok yetenekli futbolcular var"
Açıklamalarına şöyle devam eden Akinfeev, "Ben görevimden gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Rusya'da gelecek vaat eden çok futbolcu arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar Dünya Kupası mücadelemizde kendilerini ispatladı. Biz bu genç arkadaşlara inanmalı ve onlara destek vermeliyiz. Yeni neslin bizden daha başarılı olduğuna inanalım. Bana destek olan milli takım antrenörlerimize, personellerimize, futbolu yönetenlere ve milyonlarca Rus yurttaşa teşekkür ediyorum.
- 1.10.2018 13:25
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Hooijdonk'tan Cocu'ya: "Burası PSV değil"
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu Uçmuş ! Son 4 senede PSV’yi, Ajax ve Feyenoord önünden 3 defa şampiyon yapan TD. den bahsediyoruz ! „Hoydonk“ ne yapmışki ?
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Ünal Karaman Ersun Yanal'ı solladı
Toplam 1
Yorum
berkan Takımın tek esik yeri sol tarafı.Rakipler maden gibi oraya çalışıyorlar.Amiri o tarafı kapatabilirse bu takım kolay kolay kaybetmez.
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Hooijdonk'tan Cocu'ya: "Burası PSV değil"
Toplam 2
Yorum
fenerbahçeli evet sabredelim diyoruz ama ne futbol saberedilebilir nede cocunun tercihleri sabredilir bir ışık vermiyor takım bir oşık olsa saberedelim
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