Şahin, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Belediyesi Tekvando Spor Okulunu ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli takım olarak bu sene yıldızlarda 3 dünya, 2 Avrupa şampiyonu çıkardıklarını, gençlerde 3 altın madalya elde ettiklerini kaydeden Şahin, son dünya şampiyonasında ise büyükler kategorisinde 2 altın, 1 gümüş madalya kazandıklarını kaydetti.

Ali Şahin, 2018'de yapılacak turnuvalara dikkati çekerek, "İnşallah başarılarımız 2018'de de devam edecek. Rusya'da mayıs ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda başarılara imza atacağız." dedi.

Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda en iyi şekilde temsil edebilecek yetenek ve kapasitedeki sporcuları çıkarmak için çalıştıklarını anlatan Şahin, "Yıldızlar, gençler, büyüklerde uzun dönem yarışmalarını tamamlayan çocuklarımız, dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarılara imza atabiliyorlar." diyerek sözlerini tamamladı.



