Ampute futbolun kaptanı hedef büyüttü
Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak, yeni hedeflerinin gelecek yıl Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda şampiyonluk elde etmek olduğunu söyledi.
Şırnak'ta 1997 yılında komando er olarak görev yaparken yol kontrolü sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği mayına basması sonucu sol bacağını dizinin altından kaybeden Osman, uzun bir tedavi sürecinden geçti.
Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde komutanlarının yönlendirmesiyle ampute futbola başlayan Osman Çakmak, hem çocukluk ve gençlik tutkusunu gerçekleştirdi hem de ay-yıldıza olan sevdasını yeşil sahalara taşıdı.
Milli sporcu Osman Çakmak, yeni hedeflerini anlattı. Avrupa şampiyonluğunun ardından sorumluluklarının arttığını vurgulayan Milli Ampute Futbol Takımı'nın kaptanı, gelecek yıl Meksika'da başarılı olmak için çok çalışacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Halkımızın duası ve desteği ile çok başarılı bir turnuva geçireceğimize inanıyorum. Bu organizasyonda en son cümleyi Türk Milli Takımı'nın söylemesi en büyük dileğim. Dünya Kupası'nda şampiyon olup ülkemize dönmek, bu coşkuyu halkımıza yaşatmak boynumuzun borcudur."
KOMUTANLARI AMPUTE FUTBOLA YÖNLENDİRDİ
Gazi olmadan öncede sürekli futbol oynadığını ay-yıldızlı bayrağı yeşil sahalarda temsil ettiği için çok mutlu olduğunu belirten Osman Çakmak, şunları kaydetti:
"Hayalim ay-yıldızlı formayı giymekti. Orada İstiklal Marşı'nı okumaktı. 2007 yılında TSK Rehabilitasyon Merkezi'nde protez ayağımı yaptırmaya gittiğimde komutanlarımız, 'Geçmişinde futbol var. Neden ampute futbol oynamıyorsun?' dedi. 'Komutanım Zile ilçesinde Şehit Aileleri Dernek Başkanıyım.' dedim. Komutan bana 'Bu da ulvi bir görev.' dedi. Ampute futbola başladık. 2012 yılında hocamız bana takım kaptanlığını verdi. Avrupa Şampiyonası'nda kupanın Türkiye'de kalması bizleri mutlu etti. Branşı ampute futbol olan gazi arkadaşlarımızla asla pes etmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Bunu Dünya Kupası ile taçlandırmak istiyoruz."
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:09
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Vida formayı giydi! İşte maliyeti...
Toplam 5
Yorum
Oğuzhan Fenerbahçeliyim ama çok kaliteli transfer yaptı beşiktaş, üstelik bu adamı bonservissiz almak transfer başarısıdır.
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Belhanda’nın yerine Garmash
Toplam 5
Yorum
by_qarisma belhanda=garmash al birini vur ötekine kısaca fiyasko transfer olur.
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Fernandao bilmecesi...
Toplam 2
Yorum
taraftar kesinlikle kalmali, tam formunu bulmus...!!! sezon sonu satilsin.....
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