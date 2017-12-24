 12 yılda zirveye çıktılar – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    12 yılda zirveye çıktılar

    12 yılda zirveye çıktılar
    Türkiye Satranç Federasyonu ile İş Bankası arasındaki sponsorluk anlaşması 12. yıla girerken satranç da tarihi bir başarı sağlandı. 2005 yılında başlayan işbirliğinin ardından alt yapıya önem verilip 20 bin satranç sınıfı açılırken bu sayede lisanslı sporcusu sayısı 800 bine ulaştı ve ülkemiz satrançta dünyanın en güçlü 5 ülkesinden biri haline geldi.
    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:33
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