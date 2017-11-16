Son takım Peru oldu
Dünya Kupası Elemelerinde Peru, 0-0'ın rövanşında Yeni Zelanda'yı 2-0 yenerek turnuvaya katılan son takım oldu. Perulu yerliler, maç öncesinde ayin yapmıştı.
Rusya'da 14 Haziran-15 Temmuz arasında oynanacak olan 2018 Dünya kupası için 31 takım belli olmuştu. Son takımın belli olması için oynanan mücadelede Peru, 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında Yeni Zellanda'yı 2-0 yenerek Rusya biletini alan son takım oldu.
Maçın ilk yarısında, 28. dakikada Christian Ramos, Peru'yu 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
RAMOS ATTI, DÜNYA KUPASI FİNALLERİ GELDİ
İkinci yarıda sahnede yine Ramos vardı ve attığı golle 65. dakikada takımını 2-0 öne geçirerek biraz da olsa rahatlattı. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Peru, adını 2018 Dünya Kupası'na gidecek son takım olarak yazdırdı.
2018 Dünya Kupası'nın gruplarını belirleyecek kura çekimi 1 Aralık 2017'de gerçekleşecek.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:58
-
Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 14
Yorum
alik fb oğuzhanı alırsa bjk şap diye oturur burada yazan bahtı karalıların biyerine dokunur.hasitliğinden çatlayacak fos boş bjk formalılar
-
‘Paşa keyfi bilir’
Toplam 2
Yorum
KADIKOYLU... AZIZ YILDIRIMIN BU ELINDE PATLIYAN KACINCI BOMBA BU? KLUBU ICINE SOKTUGU EKONOMIK ZARARLAR YUZMILYON EUROLARI GECTI. YETER ARTIK ISTIFA.....
-
Ara en çok ona yaradı
Toplam 1
Yorum
psikiyatrist yapılacak herşey boşuna.suni hakemler atı çalanı üsküdardan geçirdi.işte böyle rahat olun relax rahatlayın haftad 1 maça çıkın hatta paf ile
Son takım Peru oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.