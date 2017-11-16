 Son takım Peru oldu – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Son takım oldu

    Son takım <a href="/index/peru?id=d8a78c89-f494-47a5-bd25-f8ccadd85c46" class="" rel="tag">Peru</a> oldu

    Dünya Kupası Elemelerinde , 0-0'ın rövanşında Yeni Zelanda'yı 2-0 yenerek turnuvaya katılan son takım oldu. Perulu yerliler, maç öncesinde ayin yapmıştı.

    Rusya'da 14 Haziran-15 Temmuz arasında oynanacak olan 2018 Dünya kupası için 31 takım belli olmuştu. Son takımın belli olması için oynanan mücadelede , 0-0 biten ilk maçın rövanşında sahasında Yeni Zellanda'yı 2-0 yenerek Rusya biletini alan son takım oldu.

    Maçın ilk yarısında, 28. dakikada Christian Ramos, 'yu 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

    RAMOS ATTI, DÜNYA KUPASI FİNALLERİ GELDİ

    İkinci yarıda sahnede yine Ramos vardı ve attığı golle 65. dakikada takımını 2-0 öne geçirerek biraz da olsa rahatlattı. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Peru, adını 2018 Dünya Kupası'na gidecek son takım olarak yazdırdı.

    2018 Dünya Kupası'nın gruplarını belirleyecek kura çekimi 1 Aralık 2017'de gerçekleşecek.

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:58
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