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Haberler Diğer Ligler Jesus'un Al Hilal'i, İsmail Kartal'ın Persepolis'ini mağlup etti

Jesus'un Al Hilal'i, İsmail Kartal'ın Persepolis'ini mağlup etti

Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu’nun 7’nci haftasında Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal sahasında İsmail Kartal’ın takımı Persepolis’i 4-1 mağlup etti.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 23:29
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Jesus'un Al Hilal'i, İsmail Kartal'ın Persepolis'ini mağlup etti

Asya Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nun 7'nci haftasında Fenerbahçe'nin iki eski teknik direktörü karşı karşıya geldi. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Kingdom Arena'da oynanan karşılaşmada İsmail Kartal'ın takımı Persepolis'i konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10'uncu dakikada Malcom ve 25'inci dakikada Cancelo'nun golleriyle skoru 2-0 yaptı. Al Hilal'de Salem Al Dawsari, 38 ve 45+1'inci dakikalarda attığı gollerle skoru 4-0'a getirdi. Konuk ekipte Gvelesiani, 90'ıncı dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 4-1. Bu sonuçla Al Hilal, 19 puanla liderliğini sürdürürken, Persepolis 6 puanla 8'inci sırada kaldı.

Öte yandan konuk ekipte mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Serdar Dursun, yeni takımıyla ilk maçında 73 dakikada sahada kaldı.

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