Juventus'un Cristiano Ronaldo davasından korkusu yok

Portekizli süper star Cristiano Ronaldo'nun pandemi döneminden alacakları için eski kulübü Juventus'a dava açmak için hazırlandığı kaydedilmişti.

Konuya ilişkin İtalya basınından güncel bir iddia aktarıldı. Tuttosport'ta belirtilen habere göre, 38 yaşındaki yıldız futbolcunun Juventus döneminde 20 milyon euro alacağına ilişkin herhangi bir şekilde belge imzalamadığı öne sürüldü.

Ronaldo'nun ayrıca İtalyan devinden Manchester United'a transfer olduğu zaman, Juventus'la ilgili para problemi olmadığına ilişkin bir belgeyi imzaladığı aktarıldı.

Bu yüzden Juventus kulübü avukatlarının dava olayında bi sıkıntı çıkmayacağı görüşünde oldukları belirtildi.

Cristiano Ronaldo, 2018-2021 seneleri arasında İtalya devi Juventus'un formasını terleten Portekizli yıldız, siyah-beyazlı ekipte 134 maçta sahne alırken 101 gol atarken 22 asistlik performans sergiledi.