Ronaldo'dan geleneksel dans!

Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, 23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için geleneksel kıyafetlerle dans etti. Portekizli oyuncu ve diğer futbolcularının bişt denilen geleneksel Arap kıyafetini ve kufiyye denilen başlığı giyerek kılıç dansı yaptığı görüntüler sosyal medyayı salladı.
Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, 23 Eylül Suudi Arabistan Milli Günü için geleneksel kıyafetlerle dans etti. Portekizli oyuncu ve diğer futbolcularının bişt denilen geleneksel Arap kıyafetini ve kufiyye denilen başlığı giyerek kılıç dansı yaptığı görüntüler sosyal medyayı salladı.