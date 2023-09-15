İran'da Ronaldo ayrıcalığı tepki çekti

Ronaldolu Al Nassr 19 Eylül'de Asya Şampiyonlar Ligi müsakabasında İran futbolunun gözde kulübü Persepolis kozlarını paylaşacak. Tahran'da Azazi stadında oynanacak müsakaba öncesi ortam gerildi. İran'daki mevcut internet erişiminin kısıtlı olduğu İran'da, Cristiano Ronaldo'ya internete girebilmesi için özel bir sim kart tedarik edilmesi İran vatandaşlarının tepkisini çekti.

AYRICALIK YOK

Konuya ilişkin Persepolis kulubü Başkanı Reza Darvish, "İtibarımızı lekelemek isteyen bazı kişiler, futbolculara filtresiz internete erişimleri olmayacağı için İran'a gelmemelerini söylüyor. Irancell'in CEO'su ile konuştum ve ona oyunculara ve personele İran'a girdikleri andan ayrıldıkları ana kadar kullanabilmeleri için sınırsız internet içeren Irancell SIM kartları vermek istediğimizi söyledim" ifadelerini kullandı.

İRAN'DA BÜYÜK TEPKİ

İran'da internet sıkıntısını yüzününden on binlerce kişinin intertete erişmesi bir hayli zor olurken büyük yıldız futbolcuların ülkeye gelmesi konusunda tereddüte düşmemeleri konusunda futboolculara sağlanan özel imkan İran halkını kızdırdı.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA: AYRICALIK YOK

Bunun üzerine İran Kültür ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami, maç için ülkeye gelecek Suudi ekibi Al Nassr'ın futbolcusu Ronaldo'nun ailesi ve dostlarıyla görüşmek için İran'ın yerel mesajlaşma uygulamaları kullanması gerektiğini söyledi. Ortadoğu ülkesinde internet kısıtlamaları, geçen yıl başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından iyice artarken, ülkede milyonlarca kişi bunu aşmak için VPN kullanıyor.