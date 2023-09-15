Haberler Diğer Ligler İran'da Ronaldo ayrıcalığı tepki çekti

İran'da Ronaldo ayrıcalığı tepki çekti

Tahran'da oynanacak Asya Şampiyonlar Ligi Al Nassr-Persepolis maçı öncesi ortam gerildi. İran'da mecvut internet kısıtı olmasına rağmen Ronaldo'ya tanınacak özel imkan İran'da tepki çekti. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 09:08 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 09:13
İran'da Ronaldo ayrıcalığı tepki çekti

Ronaldolu Al Nassr 19 Eylül'de Asya Şampiyonlar Ligi müsakabasında İran futbolunun gözde kulübü Persepolis kozlarını paylaşacak. Tahran'da Azazi stadında oynanacak müsakaba öncesi ortam gerildi. İran'daki mevcut internet erişiminin kısıtlı olduğu İran'da, Cristiano Ronaldo'ya internete girebilmesi için özel bir sim kart tedarik edilmesi İran vatandaşlarının tepkisini çekti.

AYRICALIK YOK

Konuya ilişkin Persepolis kulubü Başkanı Reza Darvish, "İtibarımızı lekelemek isteyen bazı kişiler, futbolculara filtresiz internete erişimleri olmayacağı için İran'a gelmemelerini söylüyor. Irancell'in CEO'su ile konuştum ve ona oyunculara ve personele İran'a girdikleri andan ayrıldıkları ana kadar kullanabilmeleri için sınırsız internet içeren Irancell SIM kartları vermek istediğimizi söyledim" ifadelerini kullandı.

İRAN'DA BÜYÜK TEPKİ

İran'da internet sıkıntısını yüzününden on binlerce kişinin intertete erişmesi bir hayli zor olurken büyük yıldız futbolcuların ülkeye gelmesi konusunda tereddüte düşmemeleri konusunda futboolculara sağlanan özel imkan İran halkını kızdırdı.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA: AYRICALIK YOK

Bunun üzerine İran Kültür ve Turizm Bakanı İzzetullah Zargami, maç için ülkeye gelecek Suudi ekibi Al Nassr'ın futbolcusu Ronaldo'nun ailesi ve dostlarıyla görüşmek için İran'ın yerel mesajlaşma uygulamaları kullanması gerektiğini söyledi. Ortadoğu ülkesinde internet kısıtlamaları, geçen yıl başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından iyice artarken, ülkede milyonlarca kişi bunu aşmak için VPN kullanıyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi! Şenol Güneş'in prensine talip çıktı...
Alın size kanlı canlı at pazarlığı! İYİ Parti GİK'in perde arkası... "Tek girersek sıfır çekeriz, oya göre iş birliği yapalım"
Süper Lig devleri Chelsea'li yıldız için kapışıyor!
Maaşına düzenleme yapıldı! İşte o rakam
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Harry Toffolo'ya bahis cezası!
Ersen Martin'e Milli'lerden destek
15 EYLÜL BURÇ YORUMLARI
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12-15 EYLÜL | BİM'de haftanın indirimli ürünleri neler?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 8 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İran'da Ronaldo krizi İran'da Ronaldo krizi 09:07
İngiltere'de Harry Maguire krizi! İngiltere'de Harry Maguire krizi! 09:05
İsmail Kartal'dan flaş Miguel Crespo kararı! İsmail Kartal'dan flaş Miguel Crespo kararı! 08:58
Kartal sözleşme yenilemek istiyordu! Talibi çıktı Kartal sözleşme yenilemek istiyordu! Talibi çıktı 08:25
Süper Lig devleri Chelsea'li yıldız için kapışıyor! Süper Lig devleri Chelsea'li yıldız için kapışıyor! 07:45
Maaşına düzenleme yapıldı! İşte o rakam Maaşına düzenleme yapıldı! İşte o rakam 07:38
Daha Eski
Jerome Opoku Şehir’de Jerome Opoku Şehir’de 01:03
Umut tamam Umut tamam 01:01
Dünyanın en pahalı takımı belli oldu! G.Saray... Dünyanın en pahalı takımı belli oldu! G.Saray... 00:21
G.Saray genç yıldızı resmen duyurdu! G.Saray genç yıldızı resmen duyurdu! 00:21
Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı Trabzonspor'dan bir transfer daha! Anlaşma sağlandı 00:21
Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması! 00:21