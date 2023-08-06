Arsenal 1-1 Manchester City Penaltılar: 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere FA Community Shield Kupası maçında geçen sezonun Premier Lig ve FA Cup şampiyonu Manchester City ile ligi 2. sırada tamamlayan Arsenal karşı karşıya geldi.
Heyecan dolu mücadeledenin normal süresi 1-1'lik skorla sona erdi.
Karşılaşmada Manchester City'nin golü 77. dakikada Palmer'in ayağından geldi.
Arsenal'in golü ise 90+11'de Trossard'ın ayağından geldi.
Normal süre bu sonuçla sona ererken penaltı atışlarında kazanan taraf 4-1'lik skorla Arsenal oldu. Böylece Londra ekibi kupanın sahibi oldu.