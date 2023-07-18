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20 bin taraftarla imza şov

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami, yeni transferleri Lionel Messi ve Sergio Busquets'i stadında taraftarıyla buluşturmak için bir etkinlik düzenledi. 20 bin taraftarın katıldığı etkinliğe, 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalanan 36 yaşındaki Arjantinli yıldız Messi ve 35 yaşındaki İspanyol orta saha Sergio Busquets ile eski futbolcu olan Inter Miami takımının sahiplerinden David Beckham da katıldı. Messi ve Busquets, sahneye çıkarak yeni sezonda giyecekleri formaları tanıttı. Messi 10, Busquets ise 5 numara giyecek.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
20 bin taraftarla imza şov
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami, yeni transferleri Lionel Messi ve Sergio Busquets'i stadında taraftarıyla buluşturmak için bir etkinlik düzenledi. 20 bin taraftarın katıldığı etkinliğe, 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalanan 36 yaşındaki Arjantinli yıldız Messi ve 35 yaşındaki İspanyol orta saha Sergio Busquets ile eski futbolcu olan Inter Miami takımının sahiplerinden David Beckham da katıldı. Messi ve Busquets, sahneye çıkarak yeni sezonda giyecekleri formaları tanıttı. Messi 10, Busquets ise 5 numara giyecek.
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