Cardiff City Sivasspor'dan Dimitrious Goutas'ı kadrosuna kattı!

İngiltere 2'nci Lig (Championship) ekiplerinden Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City, Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Dimitrios Goutas'ı kadrosuna kattı.

Cardiff City kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada Yunan savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Goutas, "Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Hedeflerimize ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

Cardiff City Teknik Direktörü Erol Bulut ise Goutas'ın çok tecrübeli bir futlbolcu olduğunu aktararak, "Olympiakos ve Yunanistan A Milli Takımı'nda oynadı ve Sivasspor ile Türkiye'de iki iyi sezon geçirdi. Oyun tarzımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.