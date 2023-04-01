Messi dönüyor mu?

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Lionel Messi'nin transferiyle ilgili flaş açıklamalar yaptı. İspanyol çalıştırıcı, Arjantinli yıldızla dostluk ilişkisine sahip olduğunu belirtirken, dedikoduların insanları heyecanlandırmasının normal olduğunu vurguladı. Xavi, "Messi örnek bir insan. Michael Jordan gibi son bir dans yapabilir. İnsanların bu dedikodulara karşı heyecanlı olması gayet normal" dedi. Şu an transferin tam zamanı olmadığını belirten Xavi'nin "Umarım tekrar Barça'da görebilirim. Dönüşü en çok beni mutlu edecek" sözleri dikkat çekti.

HİKAYESİ BARÇA'DA BİTMELİ

PSG'den ayrılma ihtimali güçlenen Arjantinli yıldızla ilgili Barcelona Başkan Vekili Rafa Yuste de çarpıcı ifadeler kullandı. Yuste, "Hayattaki güzel hikayelerin iyi bitmesi gerektiğine inanıyorum. Leo Messi ve ailesi, onlara ne kadar düşkün olduğumu biliyor. Leo'nun ayrılığı sırasında çok kötü oldum. Eğer La Masia ve altyapıdan bahsediyorsak, Messi'den bahsediyoruz demektir. Elbette, onun geri dönmesini çok isterim. Lionel Messi ile temas halindeyiz, evet" açıklamasını yaptı. Yuste, karşılıklı aşk hikayesi gereği Messi'nin futbolu Barcelona'da bırakması gerektiğini dile getird