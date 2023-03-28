Haberler Diğer Ligler Conte bıraktı

Conte bıraktı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, 53 yaşındaki İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile karşılıklı anlaşıp yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada İtalyan hocaya teşekkür edildi. Cristian Stellini, sezonun kalan bölümünde takımda teknik direktör vekili olarak görev yapacak.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
Conte bıraktı
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, 53 yaşındaki İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile karşılıklı anlaşıp yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada İtalyan hocaya teşekkür edildi. Cristian Stellini, sezonun kalan bölümünde takımda teknik direktör vekili olarak görev yapacak.
DİĞER
Yağmur Tanrısevsin'e hırsız şoku!
2022’de oğlunu kaybeden Ebru Şallı 3 yıl sonra ilk kez Pars’ın odasına girdi! Depremzedeler için harekete geçti! “Hem ağladım hem yaptım...”
İngilizler yazdı: Beşiktaş Saiss'i satacak
Cimbom'dan sol bek hamlesi! Görüşmeler başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Osimhen'den Arsenal itirafı!
Real'den servet
İSKİ İstanbul su kesintisi 28 Mart 2023
28 Mart son depremler, artçılar ve büyüklükleri
Altında anlık son durum ve canlı kur takibi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'dan sol bek hamlesi! Görüşmeler başladı Cimbom'dan sol bek hamlesi! Görüşmeler başladı 00:30
Ümit Millilerden gollü prova! Ümit Millilerden gollü prova! 00:21
Jesus'tan Brezilya itirafı! Jesus'tan Brezilya itirafı! 00:21
MaNU'dan F.Bahçe'ye Greenwood yanıtı! MaNU'dan F.Bahçe'ye Greenwood yanıtı! 00:21
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması! Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması! 00:21
İtalyanlardan flaş Zaniolo iddiası! Sezon sonu... İtalyanlardan flaş Zaniolo iddiası! Sezon sonu... 00:21
Daha Eski
Stefan Kuntz: Favori biz değiliz Stefan Kuntz: Favori biz değiliz 00:21
F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi! Transferi için sıraya girdiler F.Bahçe'ye Gustavo müjdesi! Transferi için sıraya girdiler 00:21
G.Saray'dan flaş hamle! Beşiktaş'ın gözdesi... G.Saray'dan flaş hamle! Beşiktaş'ın gözdesi... 00:21
Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı Jesus'u yıkan haber! Resmen açıklandı 00:21
İsmail için dudak uçuklatan rakam! İsmail için dudak uçuklatan rakam! 00:21
G.Saraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor G.Saraylıları üzen ayrılık! Taraftarın sevgilisi gidiyor 00:21