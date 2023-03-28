Conte bıraktı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, 53 yaşındaki İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile karşılıklı anlaşıp yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada İtalyan hocaya teşekkür edildi. Cristian Stellini, sezonun kalan bölümünde takımda teknik direktör vekili olarak görev yapacak.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, 53 yaşındaki İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile karşılıklı anlaşıp yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada İtalyan hocaya teşekkür edildi. Cristian Stellini, sezonun kalan bölümünde takımda teknik direktör vekili olarak görev yapacak.