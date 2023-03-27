TRANSFER HABERİ | Victor Osimhen'den Arsenal itirafı!

Napoli'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla göz dolduran Victor Osimhen'den dikkat çeken bir transfer itirafı gedi.

24 yaşındaki oyuncu, 18 yaşındayken Arsene Wenger'in kendisini Arsenal'e transfer etmek istediğini açıkladı.

Osimhen, "18 yaşındayken, Arsene Wenger ile konuştum ve Arsenal'e imza atmamı istedi. Ama o zamanlar Arsenal iyi bir seçenek değildi" sözlerini kullandı.

Bu sezon Napoli'de 29 maça çıkan Osimhen, 25 kez ağları sarsmayı başardı.

Osimhen'in adı transferde Manchester United, Arsenal ve Chelsea ile anılıyor.