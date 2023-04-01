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'2024 yılında Madrid’deyim’

PSG forması giyen Kylian Mbappe, adım adım Real Madrid'e yaklaşıyor... İspanyol basını, Fransız oyuncunun 2024 yılında eflatunbeyazlı ekibe gideceğini iddia etti. Habere göre, Mbappe, bunu Real Madridli yöneticilere iletti. 24 yaşındaki yıldızın 2025'e kadar kontratı var.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
'2024 yılında Madrid’deyim’
PSG forması giyen Kylian Mbappe, adım adım Real Madrid'e yaklaşıyor... İspanyol basını, Fransız oyuncunun 2024 yılında eflatunbeyazlı ekibe gideceğini iddia etti. Habere göre, Mbappe, bunu Real Madridli yöneticilere iletti. 24 yaşındaki yıldızın 2025'e kadar kontratı var.
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