Fransa'dan iftar yasağı!

Fransa Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladı. Karar kulüplere eposta ile duyuruldu. Detayların basında yer almasının ardından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan yasağa tepki yağdı.
FransaFutbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasakladı. Karar kulüplere eposta ile duyuruldu. Detayların basında yer almasının ardından başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlardan yasağa tepki yağdı.