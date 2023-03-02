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Vlahovic Real'e

İspanyol devi 35 yaşındaki Benzema ile henüz kontrat görüşmesi yapmadı. Ayrılırsa Vlahovic ile imzalanacak.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
Vlahovic Real'e

La Liga'da Barcelona'nın gerisinde olsa da Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Real Madrid önümüzdeki sezonun planlamasına şimdiden başladı. İspanyol devinin genç golcüsü Alvaro Rodriguez'in gelecek sezon daha fazla süre almasına kesin gözüyle bakılırken, Karim Benzema'ya alternatif bulma çabası da sürüyor. El Nacional'de yer alan habere göre Benzema'nın kulüpte kalıp kalmayacağı belirsiz.
Fransız yıldızla PSG ve Manchester United ilgileniyor.

ÖNCELİK SÖZÜ ALDI

Real Madrid, Karim Benzema'nın olası ayrılığını hesaplayarak planlarını yaptı. Hedefte Juventus'un süper yıldızı Dusan Vlahovic var. Başkan Florentino Perez oyuncuyla bu doğrultuda ilk görüşmeyi de gerçekleştirdi. El Nacional'in haberine göre Vlahovic takımından ayrılması halinde transferi için Real Madrid'e öncelik sözü verirken, transfere yeşil ışık yaktı. 23 yaşındaki Sırp yıldızın transferi çok istediği belirtildi.

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