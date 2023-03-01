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Manchester United 3-1 West Ham United (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere FA Cup 5. Tur karşılaşmasında Manchester United, West Ham'ı konuk etti. Mücadeleden Manchester United 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve turnuvada üst tura yükseldi.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 00:48 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 00:51
Manchester United 3-1 West Ham United (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere FA Cup 5. Tur karşılaşmasında Manchester United ile West Ham kozlarını paylaştı.

Mücadeleden Manchester United 3-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Maçta West Ham'ın tek golü 54. dakikada Benrahma'dan geldi.

Manchester United'ın golleri ise 77. dakikada West Ham'dan Aguerd'in kendi kalesine atması sonucu geldi.

90. dakikada ise sahneye Garnacho çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Mücadeleye son noktayı ise yine 90. dakikada Fred koydu.

Bu gollerle beraber mücadele 3-1 Manchester United'ın galibiyeti ile sona erdi.

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