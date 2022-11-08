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Arjantin'de olay: 11 kırmızı kart çıktı!

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club'un karşılaştığı maça olaylar damga vurdu. Hakem Facundo Tello, Boca Juniors'un hocası Ibarra ve yedekler dahil olmat üzere 11 oyuncuya kırmızı kart verdi. Maçı 2-1 kazanan Racing şampiyon oldu.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 06:50
Arjantin'de olay: 11 kırmızı kart çıktı!
Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club'un karşılaştığı maça olaylar damga vurdu. Hakem Facundo Tello, Boca Juniors'un hocası Ibarra ve yedekler dahil olmat üzere 11 oyuncuya kırmızı kart verdi. Maçı 2-1 kazanan Racing şampiyon oldu.
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