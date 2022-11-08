Arjantin'de olay: 11 kırmızı kart çıktı!

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club'un karşılaştığı maça olaylar damga vurdu. Hakem Facundo Tello, Boca Juniors'un hocası Ibarra ve yedekler dahil olmat üzere 11 oyuncuya kırmızı kart verdi. Maçı 2-1 kazanan Racing şampiyon oldu.
ArjantinŞampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club'un karşılaştığı maça olaylar damga vurdu. Hakem Facundo Tello, Boca Juniors'un hocası Ibarra ve yedekler dahil olmat üzere 11 oyuncuya kırmızı kart verdi. Maçı 2-1 kazanan Racing şampiyon oldu.