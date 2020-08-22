Ünye ekibi tedbirlerle sahaya indi!
İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Ordu Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile spor tesislerinin kullanımı Covid-19 önlemleri kapsamasında kullanıma açıldı.Bununla birlikte U-11 ve U-12 takımları ile ilk antrenmanını yapmak için sahaya inen Ünye Futbol Kulübü tüm yaş gruplarında çalışmalara başlamak için planlama yapıyor.
Mart ayından bu yana yasak getirilen futbol antrenmanlarına, yeni normalde Covid-19-19 önlemleri kapsamında yeniden başlama fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını belirten Ünye Futbol Kulübü Başkanı Metin Tamtürk yeni dönem çalışmaları hakkında şu açıklamalarda bulundu; "Çocuklarımızın sağlığı elbette her şeyden önemli. Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen tüm önlemlere ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına harfiyen uymaya çalışıyoruz. Pandemi tedbirleri kapsamında HES Kodu alan sporcularımız ile maske kullanarak ve de kulübümüze ait servis aracımızın genel temizliği ile dezenfekte işlemlerini yaparak çalışma alanımıza gelirken, çocuklarımızın ateş ölçümlerini yaptık. Ardından dezenfektan standımızı kullanarak sahaya adım attık.
TAMTÜRK "ÇOCUKLARIMIZIN BEDEN SAĞLIĞI DA ÖNEMLİ"
Çocuklarımız daha çok Covid-19-19 taşıyıcısı olabilmeleri nedeniyle aile ve çevre büyükleri için risk arz ettiği bir gerçek.Ancak bir gerçek daha var ki uzun süredir spordan uzak kalan çocuklarımızın beden sağlığı da risk altında.Bu nedenle ben Covid-19-19 önlemleri kapsamında antrenmanlara izin verilmiş olmasını memnuniyetle karşılıyorum.İlk yaptığımız antrenmanda gördüğüm manzara karşısında gerçekten çok üzüldüm.Çocuklarımızın bir çoğunda aşırı kilo artışı ve buna bağlı olarak koordinasyon yetilerinde olumsuz etkilenmeler gördüm.Bu noktada ilk amacımız çocuklarımızı normal antrenman yapabilme düzeylerine çıkarmak için beden indeks seviyelerini normal düzeye çekmek olacak.Eğer Futbol Federasyonu amatör futbol müsabakalarının oynanmasına karar verirse saha sonraki süreçte bunun üzerine antrenmanlarımızı şekillendireceğiz.Yani şu aşamada ilk düşüncemiz çocuklarımıza spor yaptırmak.
"TÜM GRUPLARIMIZ İLE ÇALIŞMA YAPABİLMEK İÇİN PLANLAMA YAPIYORUZ"
İlk olarak futbol okulumuz ve U-11 ile U-12 takımlarımızı çalışmaya aldık.Bundan sonraki süreçte planlamamızı U-13,U-14,U-15,U-16,U-17 ve U-19 takımlarımız ile de antrenmanlarımıza başlayabilmek için yapıyoruz.Umarım en kısa sürede tüm yaş gruplarımız ile sağlıklı bir şekilde çalışmalarımıza start verebiliriz.Spor tesislerinin hijyen şartlarını en iyi şekilde yerine getirmek için gayret gösteren İlçe Spor Müdürlüğümüz çalışanlarına da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.
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