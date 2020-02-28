Yahyalıspor galibiyete odaklandı
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor Pazar günü oynayacağı Mucur Yabanlıspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Ligin ikinci yarısında geride kalan 6 maçta galibiyet alamayan Yeşil-Beyazlılar bu özlemini bu hafta sonu son vererek galibiyet serisi yakalamanın hesabını yapıyor.
Pazar günü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Futbol Sahasında oynanacak olan Mucur Yabanlıspor ile Yahyalıspor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Antalya Bölgesinden Hakan Yurtseven yönetecek. Yurtseven'in yardımcılıklarını Muhammet Mahmut Delimazı ve Gökberk Çelikbaş yapacak. Maçın 4.Hakemi Sedef Kıranoğlu.
- 28.02.2020
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Alexander Sörloth dayı oldu
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Mustafa KUL SÖRLOTH, güzel insan, yeğeninle bir ömür yaşamak sana nasip olsun. DÜZGÜN İNSAN
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forew biz şampiyon olacağız , diğerleri kendi aralarında sıralamayı belirlesin... (: (: yılın en komik fıkrası
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ibrahim obra gitmez bizim kazımlar hala düşünyor obra giderse yönetim hiç durmasın
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