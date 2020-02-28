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28 Şubat 2020, Cuma
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Yahyalıspor galibiyete odaklandı

Yahyalıspor galibiyete odaklandı

Spor Toto 5.Grupta mücadele eden Yahyalıspor Pazar günü oynayacağı ile 3 puan mücadelesi verecek. Ligin ikinci yarısında geride kalan 6 maçta galibiyet alamayan Yeşil-Beyazlılar bu özlemini bu hafta sonu son vererek galibiyet serisi yakalamanın hesabını yapıyor.

Yahyalıspor ligin 20.haftasında deplasmanda 'a konuk olacak. Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretindeki Yahyalıspor bugün yapacağı son antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve yarın karayolu ile 'e giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

Pazar günü Kırşehir Futbol Sahasında oynanacak olan Mucur Yabanlıspor ile Yahyalıspor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Antalya Bölgesinden Hakan Yurtseven yönetecek. Yurtseven'in yardımcılıklarını Muhammet Mahmut Delimazı ve Gökberk Çelikbaş yapacak. Maçın 4.Hakemi Sedef Kıranoğlu.

  1. 28.02.2020
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