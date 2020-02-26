Ankaragücü Sivasspor'a 2 eksikle çalıştı
MKE Ankaragücü Süper Lig'de Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki sarı-lacivertli takım'da 2 oyuncu haricinde eksik yoktu.
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, duran top çalışmasıyla tamamlandı. Oscar Scarione takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Tiago Pinto antrenmana katılmadı. Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 26.02.2020
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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Pazarlıkta mutlu son! Beşiktaş'a transfer müjdesi
Toplam 1
Yorum
veysel zaten rıdvan var ne gerek var
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Ersun Yanal: Bu takımı ben kurmadım
Toplam 4
Yorum
fb40 bu takımı sen kurmaydınsan insana sormazlar mı orda işin ey diye insanlarla dalga geçmeyin beyler bu yönetime barcolanayı verseler başarı gl
Ankaragücü Sivasspor'a 2 eksikle çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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