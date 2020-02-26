Ankaragücü Sivasspor'a 2 eksikle çalıştı - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Ankaragücü 'a 2 eksikle çalıştı

Ankaragücü Sivasspor'a 2 eksikle çalıştı

'de ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki sarı-lacivertli takım'da 2 oyuncu haricinde eksik yoktu.

, 'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Demir Grup maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, duran top çalışmasıyla tamamlandı. takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Tiago Pinto antrenmana katılmadı. Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 26.02.2020
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