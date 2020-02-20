Salihli Kapancıspor Süper Amatör Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşıyor! - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Süper Amatör Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşıyor!

Salihli Kapancıspor Süper Amatör Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşıyor!

yükselme maçlarında üst üste 2 rakibini'de yenerek 'ye çıktı. Tarihinde ilk kez Süper Amatör Küme'ye çıkan temsilcisi bir üst lige çıkmayı düzenlediği yemekle kutladı.

1. Amatör Küme'de mücadele eden ve yükselme maçlarında 2 rakibini de yenerek adını bir üst lige yazdıran , Süper Amatör Küme'ye çıkışını düzenlediği yemekle kutladı.

1. Amatör Küme E Grubunu 2. sırada tamamlayıp, Süper Amatör Küme'ye yükselme maçlarında oynamaya hak kazanan yönetimindeki Salihli Kapancıspor, Tepeköyspor ve Emirspor'u yenerek adını Süper Amatör Küme'ye yazdırdı. Tarihinde ilk kez Süper Amatör Küme'ye çıkma başarısı gösteren Kapancıspor, şampiyonluğunu Elf Restaurantt'ta düzenlediği gece ile kutladı.

Başkanı , Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Başkanı , muhtarlar, futbolcular ve davetlilerin katıldığı gecede konuşan Kulüp Başkanı "Öncelikle Kapancıspor'a yakışır bir mücadele sergileyerek sonunda hedefe ulaşan kardeşlerimi kutluyorum. Bu hedefe ulaşılmasında büyük pay sahibi olan Teknik Direktörümüz Nurullah Akyıldız'a ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Ortayol, geceye katılarak bu mutlu günlerinde kulübü yalnız bırakmayan tüm davetlileri teşekkür etti. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise Süper Amatör Küme'ye yükselen Kapancıspor'u tebrik ederken, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ise başarılarından dolayı takım adına Kulüp Başkanı Ali Ortayol'a plaket verdi. Gece sonunda protokol üyeleri Kapancıspor atkıları ile şampiyonluk kupasını birlikte havaya kaldırdı. Öte yandan önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme'de Salihli'yi Kapancıspor ve Emirspor birlikte temsil edecek.

  1. 20.02.2020
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