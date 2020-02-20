Emetspor'da başkan değişti!
Emetspor'da 2 yıldır kulüp başkanlığını yöneten Hüseyin Beyaz görevinden ayrıldı. Resmi görevlerinin yoğun olduğundan dolayı kulüpten ayrıldığını söyleyen Özbeyaz, kulüp başkanlığını Mustafa Gülmez'e devretti.
Kütahya'nın Emet ilçesinde, bünyesinde birçok branşta sporcu barındıran Emetspor Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile başkan ve yönetim kurulu değişikliği yapıldı.
2 yıldır kulüp başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Özbeyaz resmi görevlerinin yoğunluğundan dolayı kulüp başkanlığını Mustafa Gülmez'e devretti.
Hüseyin Özbeyaz, yaptığı açıklamada "Yeni baskan ve yönetimimize başarılar diliyorum. İki yıldır yürüttüğümüz kulüp başkanlığı döneminde bir çok çalışmaya imza attık. Yaptığımız tüm çalışmalarda ilçemiz gençliğini ön palanda tuttuk. Bu süreçte bize her türlü desteği veren sayın İlçe Kaymakamımız Hasan Çiçek'e, kamu kurumlarımıza, ilçe esnafımıza ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Tek derdimiz gençlerimiz, başka bir gayemiz yok. Yeni yönetimimizin de ilçemizin geleceği olan gençlerimize yönelik çalışmalara devam edeceğine inancım tamdır" dedi.
Bugün devraldıkları bu bayrağı daha ilerilere taşımak için yeni yönetim ile birlikte tüm gayret ve çabayı göstereceklerini belirten, kulüp başkanlığına seçilen Mustafa Gülmez, ''Görevi devraldığımız başkanımız Hüseyin Özbeyaz' a 2 yıldır verdiği mücadeleden ve ekmeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süreçte kulübümüze yeni bir tesis kazandırdığı, pek çok spor branşlarında kulübümüzü aktif hale getirdiği ve ilçemiz gençleri için gösterdiği üstün fedakârlık için ayrıca başkanımıza minnet borçluyuz. Kendisini ve yönetimini başarıları çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.
- 20.02.2020
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
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Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
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Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Emetspor'da başkan değişti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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