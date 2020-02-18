Galip Küçükyaman: Tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta32 Spor’da Başkan Galip Küçükyaman, şampiyon olacaklarını dile getirdi. Küçükyaman yaptığı açıklamada, "Biz Allah’ın izniyle şampiyon olacağız. Tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta32 Spor'da liderlik sevinci yaşanıyor. Başkan Galip Küçükyaman, "Biz Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz" diye konuştu.
Isparta 32 Spor olarak sezon başından bu yana büyük uğraşlar verdiklerini ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten 2. Başkan Galip Küçükyaman, "Yaklaşık 2 yıldır Ispartaspor'umuzda yöneticilik yapıyorum. Futbolu çok seviyorum. Karaman maçındaki o güzel atmosferde ben dahi çıkıp futbol oynayasım geldi. Futbolcularımıza da maçtan önce bunu söyledim. Bu maçı kazanın ve şehrimize şampiyonluk yaşatın diye. Allah'a şükür kazandık. Kalan 8 haftada şampiyon olacağımıza yürekten inanıyorum. Biz Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Takımımızın yanında olan Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu'na TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'e, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e, milletvekillerimize, kent protokolüne ve taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu Pazar günü Sarayköyspor'la oynanacak maça da tüm sporseverleri davet ediyorum. Tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz" diye konuştu.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 17:19
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