Galip Küçükyaman: Tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
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: Tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz

Galip Küçükyaman: Tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz

() (BAL) 7. Grup’ta mücadele eden Isparta32 Spor’da Başkan , şampiyon olacaklarını dile getirdi. Küçükyaman yaptığı açıklamada, "Biz Allah’ın izniyle şampiyon olacağız. Tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz" dedi.

() (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta32 Spor'da liderlik sevinci yaşanıyor. Başkan , "Biz Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz" diye konuştu.

32 Spor olarak sezon başından bu yana büyük uğraşlar verdiklerini ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten 2. Başkan Galip Küçükyaman, "Yaklaşık 2 yıldır Ispartaspor'umuzda yöneticilik yapıyorum. Futbolu çok seviyorum. maçındaki o güzel atmosferde ben dahi çıkıp futbol oynayasım geldi. Futbolcularımıza da maçtan önce bunu söyledim. Bu maçı kazanın ve şehrimize şampiyonluk yaşatın diye. Allah'a şükür kazandık. Kalan 8 haftada şampiyon olacağımıza yürekten inanıyorum. Biz Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Takımımızın yanında olan Isparta Valimiz Ömer Seymenoğlu'na Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'e, Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e, milletvekillerimize, kent protokolüne ve taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu Pazar günü Sarayköyspor'la oynanacak maça da tüm sporseverleri davet ediyorum. Tribünleri tıklım tıklım görmek istiyoruz" diye konuştu.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 17:19
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