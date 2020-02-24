Süper Amatör Lig'de talihsiz sakatlık! Kafatası kırıldı
Balıkesir Süper Amatör Lig'de üzücü bir sakatlık yaşandı. Yeni Sanayispor- Etispor aralarında oynanan maçta, Yeni Sanayispor'lu Anıl Çelik, Etispor kalecisi Fevzi Çakıcı ile bir pozisyonda çarpıştı ve yerde kaldı.
Balıkesir Süper Amatör Lig B grubunda oynanan Yeni Sanayispor- Etispor maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Etispor kalecisi Fevzi Çakıcı ile bir pozisyonda çarpışan Yeni Sanayispor'lu Anıl Çelik yerde kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Anıl Çelik'in kafatasının kırıldığı ve ameliyata alındığı belirtildi. Ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Anıl Çelik'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan başarılı futbolcunun durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacak.
- 24.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Süper Amatör Lig'de talihsiz sakatlık! Kafatası kırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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