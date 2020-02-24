Süper Amatör Lig'de talihsiz sakatlık! Kafatası kırıldı - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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'de talihsiz sakatlık! Kafatası kırıldı

Süper Amatör Lig'de talihsiz sakatlık! Kafatası kırıldı

Lig'de üzücü bir sakatlık yaşandı. - Etispor aralarında oynanan maçta, Yeni Sanayispor'lu , Etispor kalecisi ile bir pozisyonda çarpıştı ve yerde kaldı.

Lig B grubunda oynanan - Etispor maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Etispor kalecisi ile bir pozisyonda çarpışan Yeni Sanayispor'lu yerde kaldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Anıl Çelik'in kafatasının kırıldığı ve ameliyata alındığı belirtildi. Ameliyattan sonra alınan Anıl Çelik'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan başarılı futbolcunun durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacak.

  1. 24.02.2020
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