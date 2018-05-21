Taraftar sahaya indi, Legia Varşova şampiyon oldu – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Taraftar sahaya indi, şampiyon oldu

    Taraftar sahaya indi, Legia Varşova şampiyon oldu

    Polonya'da Ekstraklasa takımlarından Lech Poznan ile Legia Varşova maçında taraftar sahaya indi. Ligin son mücadelesi olan karşılaşma yarıda kalırken, Legia Varşova hükmen galip sayıldı. Bu sonuçla konuk takım şampiyon oldu.

    1. 21.5.2018 14:14
    2. Güncelleme: 21.5.2018 14:18
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