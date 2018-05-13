Yunanistan Kupası AEK'yı 2-0 yenen PAOK'un oldu – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    'yı 2-0 yenen 'un oldu

    Yunanistan Kupası AEK'yı 2-0 yenen PAOK'un oldu

    finalinde 'yı 2-0 yenen şampiyon oldu.

    Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında, ile futbol takımları karşılaştı.

    İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 65. dakikasında Vieirinha, 90. dakikasında da Dimitrios Pelkas'ın golleriyle rakibini 2-0 yenen PAOK, kupayı müzesine götürdü.

    PAOK, ikisi üst üste olmak üzere kupayı altıncı kez kazanma başarısını gösterdi.

    1. 12.5.2018 23:15
    2. Güncelleme: 13.5.2018 02:48
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