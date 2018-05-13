Yunanistan Kupası AEK'yı 2-0 yenen PAOK'un oldu
Yunanistan Kupası finalinde AEK'yı 2-0 yenen PAOK şampiyon oldu.
Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında, AEK ile PAOK futbol takımları karşılaştı.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 65. dakikasında Vieirinha, 90. dakikasında da Dimitrios Pelkas'ın golleriyle rakibini 2-0 yenen PAOK, kupayı müzesine götürdü.
PAOK, ikisi üst üste olmak üzere kupayı altıncı kez kazanma başarısını gösterdi.
- 12.5.2018 23:15
- Güncelleme: 13.5.2018 02:48
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
Yunanistan Kupası AEK'yı 2-0 yenen PAOK'un oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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