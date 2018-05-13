Yunanistan Kupası AEK'yı 2-0 yenen PAOK'un oldu

Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında, AEK ile PAOK futbol takımları karşılaştı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 65. dakikasında Vieirinha, 90. dakikasında da Dimitrios Pelkas'ın golleriyle rakibini 2-0 yenen PAOK, kupayı müzesine götürdü.

PAOK, ikisi üst üste olmak üzere kupayı altıncı kez kazanma başarısını gösterdi.