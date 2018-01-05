;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da 3 yeni

    Hekimoğlu Doğanspor'da 3 yeni transfer

    Spor Toto 3. Grup'ta mücadele eden , üç oyuncuyla sözleşme imzaladı.

    Lacivert-Beyazlı ekip, Eti Lisesi Gençlikspor'dan Ahmet Buğra Erdoğan, Yeni Orduspor'dan Emre Açıkgöz ve Yomraspor'dan Zafer Çuvalcı'yı renklerine bağladı. İmza törenleri Antalya'da kamp yapılan otelde Kulüp Başkanı Semih Hekimoğlu nezaretinde gerçekleşirken, Başkan Hekimoğlu "Tecrübeli oyuncular kadromuza katarak sezon sonunda hedeflediğimiz noktaya doğru ilerlemek istiyoruz. çalışmalarımız devam ediyor. Devre arası kampımızı iyi, huzurlu geçiriyoruz. Oyuncularımız özverili bir şekilde çalışıyor. Kamp dönemini güçlü bir şekilde tamamlayıp ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hekimoğlu Doğanspor'da 3 yeni transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN