Hekimoğlu Doğanspor'da 3 yeni transfer
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Doğanspor, üç oyuncuyla sözleşme imzaladı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:57
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Kravets harekatı
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu adam gelirse Konya çok güçlenir..Bazı maçları 6-0 bile kazanabilir Konya'ya ceza verdirenlerden intikamını da alır.
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Persie dönemi bitti
Toplam 12
Yorum
aslan çok şükür şu pörsükten kurtuldu millet. bi daha böyle sakat oyuncu alınmamalı ve sözleşme yapılırken maçbaşı ücret olmalı.
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Balotelli olmaz
Toplam 1
Yorum
kartel Milyonlar dökülen Baykolar ,Mitroviçlere ne oldu.
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