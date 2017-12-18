Hearts'tan Celtic'e gol yağmuru
Hearts'a 4-0 yenilen Celtic, 69 maç aradan sonra mağlup oldu.
İskoçya'nın başkenti Edinburg'daki Tynecastle Park'ta oynanan maçta Hearts'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Cochrane, 35. dakikada eski Çaykur Rizesporlu futbolcu Lafferty, 48 ve penaltıdan 76. dakikalarda Milinkovic attı.
Bu sonuçla Celtic, İskoçya lig ve kupa maçlarında 69 karşılaşma sonra ilk kez mağlup oldu. Celtic en son 11 Mayıs 2016'daki lig maçında St. Johnstone'a 2-1 yenilmişti.
Bir maçı eksik Celtic yenilmesine rağmen 41 puanla zirvedeki yerini korurken, son 6 maçtır mağlup olmayan Hearts puanını 27'ye çıkardı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:02
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Hearts'tan Celtic'e gol yağmuru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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