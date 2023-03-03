Daha başlangıç

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için futbol dünyası da tek yürek oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen "Omuz Omuza" kampanyasına destek yağdı. Spor camiasından birçok önemli ismin katkı sağladığı kampanyada, ilk gün 845,7 milyon TL toplandı.
BARINMAYA HARCANACAK
Futbolun paydaşlarını bir araya getiren bu anlamlı etkinlikte elde edilen gelirle, depremden etkilenen insanların barınma ihtiyaçlarını karşılanacak. Deprem bölgesine yeni okul yapımına da söz verilen "Omuz Omuza" 15 Haziran'a kadar devam edecek. Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın üçlü turnuva yapacağı bildirilirken; TFF'nin farklı organizasyonlarla yardım miktarını arttıracağı ifade edildi.
2.5 MİLYON EURO!
BeIN Media Group CEO'su Nasser Al- Khelaifi de depremzedelere büyük destek veren isimlerden oldu. Yayıncı kuruluş adına 20 milyon TL veren Khelaifi, başkanı olduğu Paris- Saint Germain olarak 1 milyon euro ve kendi şirketi adına da 500 bin Euro bağışladı. 2.5 milyon euro'yu bulan destek sonrasında, "Türkiye'de değiliz ancak kalbimiz sizinle. Acınızı paylaşıyoruz. Sizinle birlikte olmak bizim görevimiz" açıklamasını yaptı.
YILDIZLAR DA KATILDI
Yardım için bir araya gelen futbol ailesine dünyadan da destek geldi. Kylian Mbappe, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Ruud Gulit, Mikel Arteta, Arsen Wenger gibi isimler kampanyaya desteklerini bildirdi. Yayına bağlanan Mbappe, "Elimde olan tüm imkanları onlara yardımcı olabilmek için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak" açıklamasını yaptı. Sosyal medyadan da Türk bayrağını paylaştı.
ÖMER'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU
Antalyaspor forması giyen Ömer Toprak eski takımları Dortmund ile Werder Bremen'e depremzedelere yardım çağrısı yapmıştı. İki kulüp, iki hafta önce oynadıkları maçtan 40 formayı açık artırmaya sundu. 15 gün süren açık artırmadan 47 bin 196 Euro toplandı. Bu gelir depremden etkilenenlere gidecek.