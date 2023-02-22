Haberler Deprem İzmir'de anlamlı derbi rekora gidiyor

İzmir'de anlamlı derbi rekora gidiyor

İzmir köklü kulüplerinden olan iki ezeli rakip Göztepe ve Karşıyaka, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi için 'Tek Tribün Tek Yürek' hatıra bileti kampanyası başlattı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:47
İzmir'de anlamlı derbi rekora gidiyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketlerinin ardından mağdur olan vatandaşlara destek amacıyla taraftarların çağrısıyla temsili derbi karşılaşması organize eden Göztepe ve Karşıyaka'nın çıkardığı biletlerden ilk 5 günde 46 bin 358 adeti satıldı. Yıllardır profesyonel liglerde rakip olmayıp, depremzedelere destek için birleşerek, "TekTribünTekYürek" kampanyası ile hatıra biletlerini satışa çıkaran iki kulübün organizasyonuna taraftarlardan siyasilere, şirketlerden sanatçılara kadar herkes çok yoğun ilgi gösterdi. Passolig'in internet sitesinde 50 TL'den satışa çıkan sanal maç biletlerine binlerce taraftar akın etti.

GÖZTEPE VE KARŞIYAKA KULÜPLERİ, SATIŞLARIN DEVAM ETTİĞİNİ DUYURARAK TARAFTARLARDAN DESTEK İSTEDİ.&NBSP;

İki kulüp, depremzedeler için 1981 yılında İzmir Atatürk Stadı'nda 80 bin kişinin izlediği ve 2'nci Lig'de dünya rekorunun kırıldığı derbi maçından daha fazla bilet satmayı hedeflerken, kampanyanın 26 Şubat Pazar günü saat 20.00'ye kadar süreceğini açıkladı. Göztepe ve Karşıyaka kulüpleri yaptıkları resmi açıklamada, "6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız #TekTribünTekYürek hatıra bileti kampanyasında şu ana kadar 46 bin 358 bilet satıldı. İki efsane kulübün bu defa vicdanlarda rekor kırması için 'passo.com.tr' üzerinden bilet satın alarak katkı sağlayabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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