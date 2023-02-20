Haberler Deprem Yaraları saracağız

Yaraları saracağız

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “1 Mart’taki kampanya için önemli yıldızlar ve takımlarla görüşme halindeyiz. Deprem yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Yaraları saracağız

Türkiye Futbol Federasyonu, 1 Mart Çarşamba günü başlayacak olan 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına hazırlanıyor. Yardım kampanyasıyla ilgili A Spor'a konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yurtdışından önemli yıldız isimler ve kulüplerle görüşme halindeyiz. FIFA, UEFA ve federasyonları da kampanyaya davet ettik. Acı depremdeki yaralarımızı hep birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.


BİNLERCE KONTEYNER
Başkan Mehmet Büyükekşi, 1000 konteyner sözünü daha da büyütmek istediklerini dile getirdi. Herkese çağrı yapan Büyükekşi, "Konteyner sayısını binlerce yapmak istiyoruz. Sponsorlor, futbola gönül veren iş insanları, teknik direktörler ve futbolcular herkes elini taşın altına koyacak. Bu kampanyayla depremzedelere verdiğimiz sözlerin daha fazlasını yerine getireceğiz" sözlerini sarf etti.


Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası bölgeye yapılan yardımlar devam ediyor. Ülkenin her yerinden malzemelerle yüklenen tırlar afet bölgesi ilan edilen 11 ile doğru hareket ediyor. Sahada AFAD koordinasyonunda aktif olarak çalışan Sivil Toplum Kuruluşları da vatandaşlara en hızlı şekilde yardımları ulaştırmayı sürdürüyor.

DİĞER
Oyuncu Aslı Samat: Es geçme kulak ver!
Son dakika: Artçılar sürüyor! Elazığ Palu'da 4.7, 4.8 ve 4.6 büyüklüğünde peş peşe depremler
Fırtına'da Timur Süleymanov iddiası!
Zakharyan'a G.Saray tavsiyesi: Hiç düşünme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
‘Tenis sevgi için oynanır’
Yardım için karşılaştılar
Şaban ayında hangi zikir ve tesbihler çekilir 2023 Diyanet?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İSKİ İstanbul sular ne zaman gelecek?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona hata yapmadı! Barcelona hata yapmadı! 00:54
Roma 3 puanı tek golle aldı! Roma 3 puanı tek golle aldı! 00:54
Barcelona hata yapmadı! Barcelona hata yapmadı! 00:54
Roma 3 puanı tek golle aldı! Roma 3 puanı tek golle aldı! 00:52
Cengiz Ünder attı, Marsilya deplasmanda kazandı! Cengiz Ünder attı, Marsilya deplasmanda kazandı! 00:40
Gol düellosunda kazanan Mainz! Gol düellosunda kazanan Mainz! 00:40
Daha Eski
Cengiz Ünder attı, Marsilya deplasmanda kazandı! Cengiz Ünder attı, Marsilya deplasmanda kazandı! 00:37
Gol düellosunda kazanan Mainz! Gol düellosunda kazanan Mainz! 00:37
Ajax’lı Kudus Atsu’yu andı Ajax’lı Kudus Atsu’yu andı 23:56
Valencia'da 'bedava' tehlikesi! Valencia'da 'bedava' tehlikesi! 23:53
Josef'ten şampiyonluk sözleri! Galatasaray... Josef'ten şampiyonluk sözleri! Galatasaray... 23:42
F.Bahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı... F.Bahçe'ye Aubameyang müjdesi! Transfer kararı... 23:42