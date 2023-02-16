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Mete Gazoz altın madalya kazandığı oku bağışlıyor

Milli okçu Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandığı oku, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketinden etkilenen depremzedeler için bağışlayacağını açıkladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 10:17
Mete Gazoz altın madalya kazandığı oku bağışlıyor

Milli gururumuz okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kullandığı oku açık artırmaya çıkardı. Milli sporcumuz, buradan gelecek geliri 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklarının eğitiminde kullanılması için bağışlayacağını bildirdi.

GÜNCEL TEKLİF 80 BİN TL

Gazoz, sosyal medyadan, "Ben de şampiyon olduğum 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullandığım okumu bağışladım" dedi. Milli okçu, şu anki en güncel teklifin 80 bin TL olduğunu da sözlerine ekledi.

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