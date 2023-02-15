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Manisa FK'dan depremzede minik Arda'ya özel kutlama

Manisa Futbol Kulübü depremzede bir minik için doğum günü süprizi yaptı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 11:18
Manisa FK'dan depremzede minik Arda'ya özel kutlama

SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6'lık yüzyılın deprem felaketleri sonrası Malatya'dan ailesiyle birlikte Manisa'ya gelen Arda Kösemen'i doğum gününde yalnız bırakmadı. Manisalı futbolcular tam kadro küçük depremzedeye doğum gününde bir nebze olsun moral aşıladı.

Manisa FK'da takım kaptanı Adem Büyük, Arda'ya adının yazılı olduğu tüm takımın imzaladığı siyah-beyazlı formayı hediye etti. Arda, pastasını futbolcuların alkışlarıyla üfledi. Bu sezon Yeni Malatyaspor'dan Manisa FK'ya transfer olan tecrübeli golcü Adem Büyük, Malatya'dan takım arkadaşı kaleci Ahmet Eyüp Arslan'ı deprem felaketinde kaybetmenin acısını yaşamıştı.

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