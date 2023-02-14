Hentbol ailesinden acı haber geldi

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), A Milli Erkek Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar'ın vefat ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Antakya'da yaşadığı evin enkazı altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımımızın kaptanı, canımız Cemal Kütahya'nın ve oğlu Çınar Kütahya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi. Cemal'in eşi ve kayınvalidesine henüz ulaşılmadı.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), A Milli Erkek Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar'ın vefat ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Antakya'da yaşadığı evin enkazı altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımımızın kaptanı, canımız Cemal Kütahya'nın ve oğlu Çınar Kütahya'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi. Cemal'in eşi ve kayınvalidesine henüz ulaşılmadı.