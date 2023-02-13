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Hiroshima'dan yardım eli

Japonya J1 Ligi ekiplerinden Sanfreecce Hiroshima, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de bir hazırlık kampı gerçekleştirmişti. Yeni sezona Antalya'da hazırlanan Sanfreecce Hiroshima, İstanbul gezisiyle kampı tamamlamıştı. Hiroshima Kulübü'nün dost elini uzatarak yardım kampanyası başlattığını ifade eden antrenör Serhat Umar, "Ülkemden çok uzakta olabilirim ama gözüm, kulağım ve kalbim anbean felaket bölgesinde. Sanfreecce Hiroshima Kulübü, Türk-Japon dostluğunu ve dayanışmasının bir örneği olarak dost elini uzatmak istiyor ve yardım kampanyası başlatıyor" diye konuştu.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Hiroshima'dan yardım eli
Japonya J1 Ligi ekiplerinden Sanfreecce Hiroshima, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de bir hazırlık kampı gerçekleştirmişti. Yeni sezona Antalya'da hazırlanan Sanfreecce Hiroshima, İstanbul gezisiyle kampı tamamlamıştı. Hiroshima Kulübü'nün dost elini uzatarak yardım kampanyası başlattığını ifade eden antrenör Serhat Umar, "Ülkemden çok uzakta olabilirim ama gözüm, kulağım ve kalbim anbean felaket bölgesinde. Sanfreecce Hiroshima Kulübü, Türk-Japon dostluğunu ve dayanışmasının bir örneği olarak dost elini uzatmak istiyor ve yardım kampanyası başlatıyor" diye konuştu.
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