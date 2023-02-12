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Trabzonspor'dan depremde hayatını kaybeden Uğur Kurt için başsağlığı mesajı

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt, enkaz altında kaldı ve hayatını kaybetti. Trabzonspor Kulübü hayatını kaydeden Uğur Kurt için taziye mesajı yayımladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 20:05
Trabzonspor'dan depremde hayatını kaybeden Uğur Kurt için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt'un deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Uğur Kurt'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve İskenderunspor camiasına başsağlığı dileriz."



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