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Turkuvaz Medya'dan "Deprem Yardımlaşma Seferberliği” kampanyasına destek!

6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem sonrasında yaraları sarmak için harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" kampanyasına idefix ve D&R markalarıyla Turkuvaz Medya Grubu da destek veriyor.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 20:58
Turkuvaz Medya'dan "Deprem Yardımlaşma Seferberliği” kampanyasına destek!

Tarihin en büyük deprem felaketlerinden biri sonrasında yaraları sarmak için harekete geçildi. Turkuvaz Medya Grubu da Ticaret Bakanlığı'nın başlattığı "Deprem Yardımlaşma Seferberliği" kampanyasına katılarak destekte bulunuyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen kampanya aracılığıyla, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde bulunan idefix ve D&R'da yardımseverlerin satın alabileceği ıslak mendilden elektrikli ısıtıcıya portföydeki çeşitli ürünleri herhangi bir kar amacı gütmeden depremzedeler ve bölgedeki arama kurtarma ekipleriyle buluşturuyor.

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