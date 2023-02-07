Göztepe'den depremzedelere yardım!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde hissedilen deprem sonrasında tüm spor kulüpleri harekete geçti. İzmir takımlarından Göztepe, taraftarların da desteğiyle; depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması adına Gürsel Aksel Stadı'nda acil ihtiyaç listesi hazırladı.
İzmir ekibi ayrıca, kulübün resmi ürün mağazası GÖZGÖZ mağazaları deposunda bulunan kış koşullarına uygun tüm ürünler kulüp tarafından ilgili kamu kurumlarıyla ve taraftarla koordine edilerek deprem bölgesine ulaştırdı. Futbolculardan; Yasin Öztekin, Atınç Nukan, İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan ve Tarık Çamdal da yardım merkezine gelerek destekte bulundu.
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