Haberler Deprem Kayakta 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları iptal edildi!

Kayakta 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları iptal edildi!

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve çevre illerde de büyük etkiye neden olan depremin ardından spor camiasında kritik kararlar gelmeye devam ediyor. Son olarak  Erzurum’da 11-19 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları (2023 ISF Winter Games Gymnasiade) iptal edildi. İşte detaylar...

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 19:39
Kayakta 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları iptal edildi!

Erzurum'da 11-19 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan 2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları (2023 ISF Winter Games Gymnasiade) iptal edildi.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, organizasyonun merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkileyen deprem nedeniyle ertelendiği belirtilerek, "2023 Dünya Okullar Arası Kış Oyunları ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Erzurum Valiliğinin almış olduğu karar doğrultusunda iptal olmuştur." denildi.



DİĞER
Depremden birkaç saat önce 'kader' vurgusu yaptı... Umut Akyürek kızı Melek Bal ile Adana'da depreme yakalandı!
Müge Anlı deprem yardımı için IBAN numarası... 29 Aşevi deprem bölgesine doğru hareket etti işte bağış SMS ve IBAN bilgileri
Hatayspor'da 3 isme ulaşılmaya çalışılıyor
TVF'den erteleme duyurusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TVF'den erteleme duyurusu!
Antalya Bisiklet Turu iptal edildi!
AFAD'dan İstanbul iddiaları için açıklama!
Frutti Extra Bursaspor'dan anlamlı davranış!
DEPREM RİSK HARİTASI | Türkiye'deki fay hatları nerede?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Frutti Extra Bursaspor'dan anlamlı davranış! Frutti Extra Bursaspor'dan anlamlı davranış! 19:21
Dursun Özbek: Elimizden geleni yapacağız! Dursun Özbek: Elimizden geleni yapacağız! 18:55
TBF'den yardım kampanyası! TBF'den yardım kampanyası! 18:39
Barış Başdaş depremde balkondan atladı! Barış Başdaş depremde balkondan atladı! 18:23
"Geçmiş olsun ikinci vatanım" "Geçmiş olsun ikinci vatanım" 18:05
Beşiktaş Kulübü: Yaraları birlikte saracağız Beşiktaş Kulübü: Yaraları birlikte saracağız 17:57
Daha Eski
F.Bahçe'den deprem bölgesine destek F.Bahçe'den deprem bölgesine destek 17:50
Antalya Bisiklet Turu iptal edildi! Antalya Bisiklet Turu iptal edildi! 17:44
Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı Hatayspor Antrenörü Murat Bel enkazdan çıkarıldı 17:43
Uğur Çiftçi'den örnek davranış! Depremzedelere açtı Uğur Çiftçi'den örnek davranış! Depremzedelere açtı 17:15
Quaresma'dan geçmiş olsun paylaşımı! Quaresma'dan geçmiş olsun paylaşımı! 16:41
Manchester City finansal kuralları çiğnemekle suçlandı Manchester City finansal kuralları çiğnemekle suçlandı 15:54