Haberler Denizlispor Hakan Kutlu istifa etti

istifa etti

’de Erzurum yenilgisiyle, bu yıl takımda görev alan 3. hoca olan da ayrıldı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Hakan Kutlu istifa etti
DENİZLİSPOR, teknik direktör depremi yaşanıyor. 'a sahasında 3-2 mağlup olarak son sıradan kurtulma şansını değerlendiremeyen 'da teknik direktör istifa etti. Son 6 haftadır galip gelemeyen yeşil-siyahlılar, bu maçlarda 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak, son 7 haftaya 26 puanla son sırada girdi. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, yöneticilere istifasını sundu. Yönetim, Kutlu'nun istifasını kabul etti. Ege ekibinin bu sezon üçüncü çalıştırıcısı olan 49 yaşındaki Hakan Kutlu, 'da 13 maça çıktı. Bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kutlu, 7 mağlubiyet yaşadı.
SON DAKİKA