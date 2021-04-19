DENİZLİSPOR, teknik direktör depremi yaşanıyor. Erzurumspor'a sahasında 3-2 mağlup olarak son sıradan kurtulma şansını değerlendiremeyen Horozlar'da teknik direktör Hakan Kutlu istifa etti. Son 6 haftadır galip gelemeyen yeşil-siyahlılar, bu maçlarda 2 beraberlik, 4 yenilgi alarak, son 7 haftaya 26 puanla son sırada girdi. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, yöneticilere istifasını sundu. Yönetim, Kutlu'nun istifasını kabul etti. Ege ekibinin bu sezon üçüncü çalıştırıcısı olan 49 yaşındaki Hakan Kutlu, Denizlispor'da 13 maça çıktı. Bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kutlu, 7 mağlubiyet yaşadı.