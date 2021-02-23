Haberler Denizlispor Horoz’a, Beşiktaş maçı öncesi iki şok!

Horoz’a, maçı öncesi iki şok!

'ni mağlup edip haftalar sonra son sıradan çıkan 'da kritik maçı öncesinde sakat futbolculardan gelen haberler moralleri bozdu.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:16 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Horoz’a, Beşiktaş maçı öncesi iki şok!

'ni mağlup edip haftalar sonra son sıradan çıkan 'da kritik maçı öncesinde sakat futbolculardan gelen haberler moralleri bozdu. Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan alınan 'ın adale zarında yırtık, Iraklı sağ kanat 'in ise ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Recep Niyaz'ın en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, Ahmed Yasin'in ise sezonu kapattığı bildirildi.

SON DAKİKA