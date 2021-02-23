Horoz’a, Beşiktaş maçı öncesi iki şok!

Gençlerbirliği'ni mağlup edip haftalar sonra son sıradan çıkan Denizlispor'da kritik Beşiktaş maçı öncesinde sakat futbolculardan gelen haberler moralleri bozdu. Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan alınan Recep Niyaz'ın adale zarında yırtık, Iraklı sağ kanat Ahmed Yasin'in ise ön çapraz bağında yırtık tespit edildi. Recep Niyaz'ın en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, Ahmed Yasin'in ise sezonu kapattığı bildirildi.