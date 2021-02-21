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Son dakika spor haberleri: dipten kurtuldu

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren , 'ni 1-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Yeşil-siyahlılar bu galibiyetle son sıradan kurtuldu.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 13:07
Son dakika spor haberleri: Denizlispor dipten kurtuldu

'de dibe demir atan Yukatel , 'ni 1-0 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldı. Bu galibiyetle son sıradan kurtulan yeşil-siyahlı ekip 19'uncu sıraya yerleşti. Teknik direktör yönetiminde 5 maçta 2'nci galibiyetini alan ekibi, kritik galibiyetle nefes aldı. Denizlispor ligde kalma yolunda umutlarını tazelerken, puan tablosunda Gençlerbirliği ve 'nü geride bırakmayı başardı.

MESANOVIC FARKI
Denizlispor'un Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçta Bosnalı forvet , takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Orta sahada 'nın klas pasıyla topla buluşan , ceza sahasında yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Deneyimli forvet oyuncusu, bu sezon 4'üncü golünü attı.

HAKAN KUTLU UMUTLU
Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, çok önemli bir maçı kazandıklarını belirtti. Seri yakalamak istediklerini ifade eden Kutlu, "Biz artık bu 3 puanı seriye çevirmek zorundayız. 2-3 maç üst üste alabilirsek inşallah ligin dibinden kurtulmak istiyoruz. Bu galibiyetle iki üç basamak üste çıktık. Ligin dibinden kurtulup düşme potasından çıktığımız zaman bu oyuncuların performansının çok daha fazla artacağını göreceksiniz" dedi.



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