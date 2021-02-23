Haberler Denizlispor Denizlispor'da Ahmed Yasin şoku! 7 ay yok

'da şoku! 7 ay yok

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde 'ni 1-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Yukatel şok sakatlık haberiyle sarsıldı. Yeşil siyahlılarda Gençlerbirliği karşılaşmasının son dakikalarında sakatlanan Yasin Ahmed'in ön çapraz bağları koptu. Çekilen MR sonucunda Iraklı futbolcunun 7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 16:29
Denizlispor'da Ahmed Yasin şoku! 7 ay yok

Devre arasında 'in takımından sezon sonuna kadar kiralanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyeri sona erdi.
ekibinde ikinci yarıda 7 maça çıkan oyuncu, toplamda 312 dakika sahada kaldı. Aynı maçta sakatlanan için de kulüp açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, " maçında sakatlanan oyuncumuz Recep Niyaz'ın yapılan muayenesi ve çekilen MR bulguları sonucunda kalf al adale zarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Recep Niyaz'ın cuma günü oynananacak karşılaşmasında sahada olup olamayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA