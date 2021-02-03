Haberler Denizlispor Oğuz’a af çıktı

Oğuz’a af çıktı

, süresiz kadro dışı bırakılan stoper 'ı affetti. Teknik direktör 'nun raporu doğrultusunda bu kararın alındığı ifade edildi.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 23:12 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Oğuz’a af çıktı

, süresiz kadro dışı bırakılan stoper 'ı affetti. Teknik direktör 'nun raporu doğrultusunda bu kararın alındığı ifade edildi. 28 yaşındaki oyuncu, maçında oyundan çıkarken teknik ekibe tepki gösterdiği için kadro dışı kalmıştı.

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