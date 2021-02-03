Denizlispor, süresiz kadro dışı bırakılan stoper Oğuz Yılmaz'ı affetti. Teknik direktör Hakan Kutlu'nun raporu doğrultusunda bu kararın alındığı ifade edildi. 28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe maçında oyundan çıkarken teknik ekibe tepki gösterdiği için kadro dışı kalmıştı.
Oğuz’a af çıktı
Denizlispor, süresiz kadro dışı bırakılan stoper Oğuz Yılmaz'ı affetti. Teknik direktör Hakan Kutlu'nun raporu doğrultusunda bu kararın alındığı ifade edildi.
Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 23:12 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50