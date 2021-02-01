Haberler Denizlispor Ege derbisi Denizli'nin!

derbisi 'nin!

Horozlar, 7 maç sonra 'yi 2 golle geçti. Futbolcular; galibiyeti, babası dün vefat eden ve takımla ilk maçına çıkan 'ya adadı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 22:13 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Ege derbisi Denizli'nin!

Sonuncu sıradaki , ligin flaş ekiplerinden 'yi derbisinde ağırladı. Hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Horozlar, yönetiminde çıktığı kritik maçı, ve 'in golleriyle kazanarak, altın değerinde bir 3 puana imza attı. Yeşil-siyahlılar, 41'de 'in golüyle devreyi üstün tamamladı

4 MAÇ SONRA SEVİNDİ
İkinci yarıda Göztepe, 69'da 'in golüyle beraberliği sağladı. Ancak maçı bırakmayan Denizli, 80'de 'nın savunmadan seken topunu ağlarla buluşturan Mesanovic'le, 7 maç sonra 3 puanla tanışırken, evindeki 4 maçlık yenilgi serisine de son verdi. Göztepe ise üst üste 2. yenilgisini aldı.

KUTLU CENAZEDE
'da maçtan önce babası vefat eden Hakan Kutlu, basın toplantısına çıkmadı. Kutlu'nun yerine yardımcısı , katıldı.

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