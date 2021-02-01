Ege derbisi Denizli'nin!

Sonuncu sıradaki Denizli, ligin flaş ekiplerinden Göztepe'yi Ege derbisinde ağırladı. Hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden Horozlar, Hakan Kutlu yönetiminde çıktığı kritik maçı, Recep Niyaz ve Mesanovic'in golleriyle kazanarak, altın değerinde bir 3 puana imza attı. Yeşil-siyahlılar, 41'de Recep'in golüyle devreyi üstün tamamladı

4 MAÇ SONRA SEVİNDİ

İkinci yarıda Göztepe, 69'da Mihojevic'in golüyle beraberliği sağladı. Ancak maçı bırakmayan Denizli, 80'de Mustafa'nın savunmadan seken topunu ağlarla buluşturan Mesanovic'le, 7 maç sonra 3 puanla tanışırken, evindeki 4 maçlık yenilgi serisine de son verdi. Göztepe ise üst üste 2. yenilgisini aldı.

KUTLU CENAZEDE

Denizlispor'da maçtan önce babası vefat eden Hakan Kutlu, basın toplantısına çıkmadı. Kutlu'nun yerine yardımcısı Gökmen Barış, katıldı.