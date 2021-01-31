Denizlispor - Göztepe: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de eyecan 22. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Denizlispor ile Göztepe kozlarını paylaştı.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Denizlispor'a galibiyeti getiren goller Recep Niyaz ve Muris Mesanovic'ten geldi.

Göztepe'nin tek sayısını ise Marko Mihojevic kaydetti.

Bu sonuçla ligin son sırasında yer alan Denizlispor kritik bir galibiyete imza attı ve puanını 17'e çıkardı.

Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe ise 25 puanda kaldı.