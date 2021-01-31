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Denizlispor - Göztepe: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 22. haftasında Denizlispor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Horozlar bu skorla tam 7 hafta sonra galibiyet aldı.

Denizlispor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 15:53 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 18:16
Denizlispor - Göztepe: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de eyecan 22. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Denizlispor ile Göztepe kozlarını paylaştı.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Denizlispor'a galibiyeti getiren goller Recep Niyaz ve Muris Mesanovic'ten geldi.

Göztepe'nin tek sayısını ise Mihojevic kaydetti.

Bu sonuçla ligin son sırasında yer alan Denizlispor kritik bir galibiyete imza attı ve puanını 17'e çıkardı.

yönetimindeki Göztepe ise 25 puanda kaldı.

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